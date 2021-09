Saksamaal toimusid viimased kampaaniaüritused enne pühapäevaseid valimisi

Valimiskampaania lõpuüritus Saksa sotsiaaldemokraatide moodi tähendab eelkõige mõõdukust. Rahvast oli ürituse alal paarsada, kuid ligikaudu sama palju kui ajakirjanikke ja turvamehi kokku.

Kevadega võrreldes on sotsid suutnud kristlikelt demokraatidelt ja rohelistelt toetajaid üle lüüa, seda paljus tänu Olaf Scholzi isikule.

"Annalena Baerbock (roheliste partei juht – toim.) ei ole minu arvates piisava kogemusega. Eriti kui asi puudutab välispoliitikat. Tal saaks olema väga raske toime tulla Vladimir Putini ja teiste samasugustega. Seega meil läheb väga vaja, kes on piisavalt kogenud ning selleks on Olaf Scholz," lausus sotsiaaldemokraatide toetaja Paula.

Arvamusküsitluste põhjal on Scholz kõige tõenäolisem järgmine Saksamaa liidukantsler, kuid see selgub loomulikult valimiskastide juures. Ent sotsiaaldemokraatliku partei liikmete seas on tunda suurt elevust.

Kuulajate meelehärmiks kostis aga Scholzi kõne ajal pidevalt tema vastaste vilekoor. Kui politsei viled ära võttis, kasutati oma häälepaelu, kuniks needki koos omanikuga minema eskorditi.

Paarikümneminutilisele kõnele järgnes ka ligi tunnine autogrammide ja intervjuude voor ning Scholzi töö oligi tehtud.

Samal ajal esines paarkümmend kilomeetrit eemal Düsseldorfis viimast korda ka roheliste Annalena Baerbock. Järgmist kantslerit temast ei saa, kuid uue kantsleri isiku otsustab ta ilmselt küll.

Saksamaa praegune kantsler Angela Merkel sõitis laupäeval koos kristlike demokraatide esinumbri Armin Lachetiga viimase sünnilinna Aachenisse. Merkeli järeltulija pole tema suurtesse kingadesse küll mahtunud, kuid viimased arvamusküsitlused näitavad, et lootus pole kadunud. Sotside ja kristlike demokraatide toetus vahe on vaid mõned protsendipunktid.