Ekspertide hinnangul on valmiskampaaniad olnud seni üllatustevaesed

Strateegilise nõustamise teenust pakkuva ettevõtte Miltton tegevjuht Annika Arras ütles valimiskampaaniat vaadates, et sõnumid, millega erakonnad on välja tulnud, on mõeldud ennekõike nende valijatele.

Kui varasematel valimistel on teineteisele vastandunud Reformierakond ning Keskerakond, siis sellist vastandumist seekord ei ole.

"Tekkinud on olukord, mida ei ole varem pikka aega kohalikel valimiste olnud, et need kaks suurt on koos valitsuses ja neil on väga keeruline ka kohalike valimiste ajal suurde kaklusse minna," ütles Arras.

Poliitikavaatleja Ott Lumi ütles, et midagi üllatavat tema praeguses kampaanias näinud veel ei ole.

"Keegi ei ole vähemalt mind suutnud millegagi üllatada, kõik teevad oma tavalisi kampaanianõkse. Vähemalt senimaani on kampaania suhteliselt igav olnud," nentis ta.

Arras ütles, et Keskerakonna ja Reformierakonna sõnumid on seotud rohkem arengu ja hoidmise teemadega.

"Isamaa on sel korral võib-olla kõige lärmakam ja ründavam, üritades kasutada ka vene ja korruptsioonikaarti. Iseküsimus, kas see töötab. EKRE on läbivalt võtnud selle suuna, et ega nad kohalikest valimistest ei räägi, ja ma ütleksin, et nende kampaania on hästi jõuline, täis kontraste," lausus Arras.

Eesti 200 räägib uue tulijana muutustest. Sotside välikampaaniat veel väga näha pole. Tallinlased rääkisid, et tänavatele riputatud valimisplakatid nende valikut ei mõjuta ja otsus tuleb läbi mõelda.

"Nii palju on nüüd mõtteid, peab koju minema ja mõtlema. Ema on 93, peab temaga ka rääkima," ütles Einar.

"Mina otsustan selle järgi, kuidas minu linnaosas on seni toime tuldud ja kuidas on linnaosa arenenud," lausus Karin.

Arras ütles, et ennekõike just kohalike valimiste ajal on kandidaatide plakatitel suurem tähtsus kui näiteks reklaamil sotsiaalmeedias.

"Kohalikel valimistel on ikkagi kohaliku inimese näo paigutamine sellele tänavale, kus tema eluolu hakkab paremaks muutma, ülimalt oluline. Mina arvan, et välireklaam ei kao mitte kuskile," lausus Arras.

Kuna välireklaam on taas lubatud valimisteni, siis tõenäoliselt on välireklaami kõrghetked veel ees, leidsid nii Arras kui ka Lumi.