Pühapäevane ilm tuleb laupäevast soojem ja kuivem

Öö vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ning Ida-Eestis võib kerget vihma sadada. Puhub loodetuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 6 kuni 9, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommik tuleb suuremas osas Eestis selge või vähese pilvisusega, ainult idaservas on väheke pilvisem. Kohati tekib udu ning loodetuul puhub 5 kuni 9, rannikul tugevamate iilidega kuni 14 meetrit sekundis. Sooja saame 5 kuni 9, saarte rannikul natuke rohkem.

Päeval on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, aga Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja kohati võib vihma sadada. Puhub loode- ja põhjatuul 3 kuni 8, Ida-Eestis puhanguti 12 meetrit sekudnis, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi.

Uus nädal algab rahuliku ning sajuta ilmaga ja see ka jätkub. Küll aga on taevalaotus üldiselt kaetud õrna pilvekihiga. Suuremat öökülma kartma ei pea ning päevased keskmised temperatuurid kõiguvad 12 ja 13 kraadi juures.