Esialgsed tulemused: Islandi valitsusliit võidab parlamendienamuse

Islandi vasakpoolsete ja parempoolsete koalitsioon võitis esialgsetel andmetel enamuse laupäeval peetud üldvalimistel, kuigi peaministri Katrin Jakobsdottiri Vasak-Roheline Liikumine on kaotamas toetust oma parempoolsetele partneritele.

Kolm koalitsioonierakonda võidavad 38 saadikukohta 63-liikmelises parlamendis, mil loetud on kolmandik häältest. Veel pole täiesti selge, kas kolm parteid on nõus uuesti valitsust moodustama.

Jakobsdottiri erakond saab praeguse seisuga ühe saadikukoha vähem kui 2017. aastal, kui võideti 11 kohta.

Kõik hääled loetakse tõenäoliselt ära pühapäeval jooksul.

Kokku pääseb parlamenti tõenäoliselt rekordiliselt üheksa parteid.

"Ma tean, et tulemused on keerulised, uue valitsuse moodustamine saab olema keeruline," möönis peaminister.

Suurima parlamendienamuse saab tõenäoliselt koalitsioonierakond Iseseisvuspartei, kelle liidriks on peaministri ambitsioonidega Bjarni Benediktsson. Parteile jääb tõenäoliselt nagu varemgi 16 saadikukohta.

Nende valimiste suurimaks võitjaks on praeguste tulemuste järgi kolmas koalitsioonierakond Progressipartei, mis on saanud juurde neli saadikukohta ja on hetkel 12 peal.

Vaatamata keerulisele koosseisule on praegune koalitsioon püsinud valimistest valimisteni. Seevastu 2007–2017 peeti skandaalide ja avalikkuse poliitikute suhtes väljendunud usaldamatuse tõttu valimisi koguni viiel korral.

Ekspertide sõnul polnud valitsus rajatud ühiskondlike muutuste elluviimise eeldusele, vaid pigem ühisosa leidmisele riigis, kus oli pikka aega valitsenud ebastabiilsus.