Saksa valimistulemusi on oodata Eesti aja järgi pärast kella 19

Saksamaal on täna üldvalimised.

Arvamusküsitluste järgi on kõige populaarsem praegu Sotsiaaldemokraatlik erakond eesotsas kantslerikandidaat Olaf Scholziga. Edumaa kristlike demokraatide ja Armin Lacheti ees on aga vaid mõned protsendid. Hinnanguliselt 40% valijatest ei osanud veel veidi aega enne valimisi öelda, keda nad eelistavad. Valimisaktiivsus tuleb ilmselt siiski hea. "Sakslased on korralikud inimesed ja lähevad valima," ütleb Berliinis viibiv ERR-i korrespondent Epp Ehand