Häälte ülelugemine ei taganud Islandile naiste enamusega parlamenti

Islandi parlamendivalimiste esialgsed tulemused näitasid, et esmakordselt Euroopas kuulub enam kui pool parlamendikohtadest naistele. Häälte ülelugemisel aga selgus, et ka seekord jääb parlamendi enamus siiski meestele.

Esialgsete tulemuste järgi võitsid Islandi parlamendi Althingi 63 kohast 33 naised, ent häälte ülelugemisel selgus, et neile jäi parlamendis siiski 30 kohta. Seda on siiski rohkem kui eelmiste valimiste järel saadud 24 kohta.

Maailmapanga koostatud andmestiku põhjal pole üheski Euroopa riigis olnud kunagi üle 50 protsendi parlamendiliikmetest naised.

Kõige lähemale on sellele varem jõudnud Rootsi 47 protsendiga.

Maailmas on viis riiki, kus naistele kuulub parlamendis vähemalt pool saadikukohtadest. Need on Rwanda (61 protsenti), Kuuba (53), Nicaragua (51) ning Mehhiko ja Araabia Ühendemiraadid (50 protsenti).

Erinevalt mitmest riigist ei ole Islandil kvooti naiste esindatusele parlamendis.

Island oli esimene riik, kes valis 1980. aastal endale naispresidendi.