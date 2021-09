Pärnus tuli politseil juhiloata roolijoodiku auto teelt välja rammida

Pärnu politseijaoskonna välijuhi Kadri Vainu sõnutsi sai häirekeskus kella 12.40 ajal teate, et Pärnus Rüütli tänaval tarvitab neljaliikmeline seltskond hallis Mercedeses alkoholi. Mõne aja pärast otsustas kamp autoga sõitma minna, mille peale reageeris patrull, järgnes sõidukile ja andis peatumiskäsu, kirjutab Pärnu Postimees.

Juht aga sõitis edasi ja veidi pärast kella 14 tuli politseinikel enda Škodaga Mercedes teelt välja rammida. Kui auto pärast mäenõlvast alla sõitmist lõpuks peatus, jooksis juht minema.

"Kuna juht eiras peatumismärguannet, tegi patrull sõidukite kontakti abil Õhtu tänaval Mercedes-Benzile sundpeatamise," selgitas Vainu.

Teelt kõrvale tõrjutud sõiduautos olid sõitnud neiu ja kolm noormeest. Kui Pärnu Postimees kohale jõudis, olid kaks noormeest kõhuli maas, käed raudus. Üks neist noormeestest ütles, et sõidukijuht pani jooksu. Küsimusele, kas juht oli purjus, vastas ta, et nad kõik on purjus.

Politsei pidas autojuhi kinni. Tal tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused, samuti puudus tal vastava kategooria juhtimisõigus.

Välijuhi teatel ei saanud juhtunus keegi õnneks viga ja meedikud vaatasid ühe Mercedeses olnud kaassõitja kohapeal üle. Kolmel kaassõitjal lubas politsei minema minna.