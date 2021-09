Eesti liiklushuligaanid on Helsingis parkimistrahvist pääsemiseks leidlikud

Eesti registreerimismärgiga autodele kirjutatakse Soome pealinnas Helsingis välja 10 000 parkimistrahvi aastas. Uue võttena on kõige paadunumad parkimishuligaanid hakanud kasutama võltsitud märke.

Tavalisim parkimisviga Soome pealinna tänavatel on parkimistasu maksmata jätmine. Selle eest määratakse kolmandik parkimistrahvidest. Trahvitiheduselt järgmine on parkimine keelatud kohas.

Eesti registreerimisnumbriga autode klaasipuhastajate alla kinnitatakse Helsingis aastas 10 000 teatist 60- kuni 80-eurose parkimistrahvi kohta. Maksmata jätmise korral on trahvide sissenõudmine aga keeruline: Helsingi parkimiskontrollil on raskusi Eesti liiklusregistrist autoomanike andmete saamisega. Ent Soome seadus pole hambutu.

"Kui samal sõidukil on viis maksmata parkimistrahvi, võib sõiduki otsekohe teisaldada. Hoiukohast saab selle kätte, makstes lisaks trahvidele ka teisaldamiskulud," tutvustas võimalust Helsingi parkimiskontrolör Kaija Kossila.

Kuid raske on muuta süsteemi täielikult pätikindlaks, sest pätid on haruldaselt leidlikud. Päris viimasel ajal on Helsingi parkimiskontrolöre lisaks tavalisematele parkimisvigadele hakanud kimbutama ka autode võltsitud registreerimismärgid.

Kui selline auto ette juhtub, läheb asi juba kriminaalseks.

"Kui me kahtlustame, et autol on vale registreerimismärk, teavitame sellest politseid," ütles Kossila.

Kõige uuem parkimisvigade allikas on Soome liiklusseaduse mullune muudatus, mis lubab parkida auto nina nii sõidu- kui ka vastassuunas. See on toonud kaasa märkimisväärselt palju parkimist ülekäiguradadele liiga lähedale.