Künnipäev tõi huviliste ette nüüdseks tõelise uunikumi

Kahe Lanz-tüüpi traktori omanik ja nende traktorite suur entusiast Eero Kotli ütleb, et esimene Saksamaal Mannheimis toodetud Lanz Bulldog jõudis Eestisse 1922. aastal. See masin on siiani alles ja oli künnipäevalgi kohal täies ilus.

"Neid oli 120 umbes ja praegu on neid järel 15. Nendest oleme jõudumööda juba 12 töökorda saanud, kolmeteistkümnes on käsil ja kaks tükki on veel ainult jäänud. Loomulikult on lootus, et äkki veel mõne põhukuhja alt või kuskilt mujalt mõni Lanz välja tuleks, küll see rõõmustaks," ütles Kotli.

Künnipäeval pubikut rõõmustanud Lanz Bulldog jõudis Sillaotsa talumuuseumisse juba 36 aastat tagasi.

"No see on suur tükk Eesti tehnikalugu. Need mudelid olid mõeldud spetsiaalselt Eesti jaoks põlevkiviõli kasutamiseks. See on üks suuremaid Lanz Bulldoge, mis Eestis on, nii et selles mõttes haruldus," kirjeldas muuseumi juhataja Kalju Idvand.

Kui 1939. aastal valminud hõõgpeasüütega Lanzile hääled sisse pandi ja see kõrvu nüüdisaegse John Deere'iga mulda pööras, ilmusid tehnikahuviliste meeste silmanurka lausa heldimuspisarad.

"Ikkagi 80 aastat tehnika arengut. Ei ole midagi parata, John Deere loomulikult on kangem täna," nentis Kotli.

Ilus ilm meelitas Sillaotsa muuseumisse paarsada huvilist, mis räägib sellest, kui väga tehnikapärand inimestele tegelikult korda läheb.

"Seda tehnikat on vaja hoida, seda on vaja tutvustada. Ja kui muuseumis kipuvad käima peamiselt naised, siis, kui me hoiame seda tehnikat, tulevad naised ja mehed koos, võtavad lapsed ja lapselapsed ka kaasa," on Idvand veendunud.