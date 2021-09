Lävepakuküsitlus näitab sotside ja kristlike demokraatide võrdset toetust

Valimiste suurimad tõusjad on sotsiaaldemokraadid, kes parandasid oma tulemust eelmiste valimistega võrreldes 4,5 protsenti, ja rohelised, kelle tulemus on eelmisest korrast üle kuue protsendi parem.

Kristlikele demokraatidele antud häälte hulk vähenes pea kaheksa protsendi võrra. Põhjuseks peetakse kauaaegse liidukantsleri Angela Merkeli eemalejäämist neist valimistest.

Valimisjaoskonnad sulgesid uksed Eesti aja järgi kell 19, seejärel avaldatud lävepakuküsitluse järgi on sotsiaaldemokraatide (SPD) ja kristlik-demokraatliku liidu (CDU/CSU) toetus ligi protsendiga sisuliselt võrdne, rohelised on 15-protsendilise toetusega kolmandal kohal.

Bundestagi valimiste tulemusel on kristlikel demokraatidel ja nende liidukantsleri kandidaadil Armin Laschetil ning sotsidel ja nende kandidaadil Olaf Scholzil ees tugev vastasseis. Nii et pärast 16 aastat kestnud katkematut võimu peab kristlike demokraatide liit värisema oma senise positsiooni pärast.

"On selge, et rebimine on tihe ja õhtu tuleb pikk, kuid kui te vaadate lävepakuküsitluste tulemusi, siis näete, et sotsiaaldemokraatide häältesaak kasvab ja kristlike demokraatide oma kahaneb. See tähendab, et rahvas tahab

Olaf Scholzi liidukantsleriks. See on tänase õhtu tulemus, mis öö jooksul veel selgemaks saab," kommenteeris SPD peasekretär Lars Lingbeil esmaseid valimistulemusi.

CDU peasekretär Paul Ziemiak väljendas lävepakuküsitluse tulemuste üle pettumust.

"Need kaotused on kibedad võrreldes eelmiste valimistega 2017. aastal, kui CDU/CSU võttis üle 30 protsenti häältest," ütles Ziemiak.

Sotsiaaldemokraadid valisid Scholzi juba mullu augustis oma kantslerikandidaadiks. SPD keskendus oma kampaania käigus peamiselt sotsiaalse õigluse, miinimumpalga ja jõukamate kõrgema maksustamise teemadele.