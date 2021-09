Esmaspäev tuleb päikeseline

Eelolev öö on Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Mitmel pool tekib udu. Ida-Eestis puhub põhjakaare, Lääne-Eestis idakaare tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi, rannikul kuni +10 kraadi. Maapinnal langeb temperatuur paiguti miinuspoolele.

Hommik on sajuta, kuid mitmel pool udune. Puhub nõrk idakaare tuul. Sooja on 2 kuni 8, saarte rannikul kuni 11 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub idakaare tuul 2-7, saartel ja rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Järgnevatel päevadel püsib ilm suurema sajuta, kuid taevas kipub jääma sügisele omaselt pilve. Arvestatavamaid vihmahooge on oodata lääne poolt alles reedel. Tuul on mõõdukas, rannikul puhanguline ning kuna taevas domineerivad pilved, siis on ööd pehmemad: miinimumtemperatuurid langevad 5 kraadi ümbrusesse, rannikul jäävad 10 kraadi juurde, päevane õhutemperatuur tõuseb mõni kraad üle 10.

Esmaspäeval tuleb aga hommikuse udu järel üsna päikeseline päev.