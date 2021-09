COVID-isse haigestumine liigub Harjumaale, haiglavõrk on mures

Viimaste päevade statistika näitab, et COVID-isse haigestumine kasvab Harjumaal ja Pärnumaal, mis tähendab, et lähinädalatel on oodata seal haiglaravi vajavate inimeste kasvu, ütles ERR-ile terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule.

"Praegu on näha, et haigus hakkab pöörduma, ja alati kõige murelikumaks teeb meditsiinisüsteemi see, kui haigus liigub Harjumaale, sest siin on võrreldamatult kõige suurem hulk eestimaalasi," ütles Sule.

Esmaspäeva hommiku seisuga vajab haiglaravi 195 koroonaga inimest. Sule sõnul on arstide seas olnud kogu aeg kartus, et kolmanda laine ajal jõutakse 200 patsiendini ning sel nädalal tõenäoliselt selle piirini ka jõutakse.

"Aga kui vaadata varasemaid prognoose, siis on ikkagi väikesem number, kui me kartsime, et selles mõttes on hästi," nentis Sule.

Vanusegruppidest on senisest rohkem hakanud haiglasse jõudma nooremas keskeas ja keskeas inimesi, ütles Sule. "Viimasel ajal on selgelt näha, et (haiglaravi vajajad) on noorenenud, nooremad inimesed on tõsisemalt haiged," märkis ta.

Koroonasurmade kohta ütles Sule, et kolmanda laine ajal on koroonaga surnud tõsiste kaasuvate haigustega patsiendid.

Tallinnas luuakse haiglakohti juurde

Kuivõrd haigus on liikumas Põhja-Eestisse, käivad juba ettevalmistused haiglaravi suutlikkuse tõstmiseks, ütles Sule. Ida-Tallinnas luuakse eelmisel nädalal tehtud kokkuleppe järgi juurde 29 kohta COVID-haigete raviks; pühapäeval alustas ettevalmistusi PERH, kus minnakse kuuelt COVID-i intensiivravi kohalt üle 14-le.

Positiivsena tõi Sule välja, et sellest nädalast kaotati Narva haiglas kümme koroonahaige voodikohta, sest COVID-haigeid eelmisel nädalal seal lihtsalt ei olnud.