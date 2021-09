Leiboristide juht keeldus toetamast partei asejuhi teravat märkust

"Ta poleks pidanud kasutama selliseid sõnu. See pole kooskõlas lugupidava poliitilise aruteluga," ütles Starmer.

Rayner kostitas laupäeval Suurbritannia valitsusparteid vulgaarsete väljenditega.

Rayneri sõnul on toorid homofoobsed, rassistid ja alatud. Kõige lõpuks nimetas Rayner toore ka saastahunnikuks.

Rayneri kritiseerisid ka tema parteikaaslased. "Ta käitub rumalalt ja ta peab sellest aru saama. Enne pole meie partei kahjuks usaldusväärne," ütles üks tähtis leiborist.

Rayner siiski keeldus vabandamast.

"Arvan, et oli üsna alatu lapsed pandeemia ajal nälga jätta, kui tooride sõbrad said miljardeid eurosid," ütles Rayner.

Rayner leidis, et kõigepealt peab vabandust paluma üldse peaminister Boris Johnson.

"Johnson peab vabandust paluma oma solvavate kommentaaride pärast. Kui ta seda teeb, siis vabandan, et nimetasin teda saastaks," ütles Rayner.

Rayneri sõnakasutust kritiseeris ka konservatiivide partei juht Oliver Dowden. "Ajal, mil riik taastub pandeemiast, on viimane asi on see, kus leiboristide aseesimees sõimab inimesi ja karjub solvanguid," ütles Dowden.