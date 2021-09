Kell 14.05 "Välistunnis": Saksamaa valimised ja nende mõju Eestile

Saksmaa parlamendivalimised on seekord kindlasti erilised. Suurest poliitikast lahkub pikaajaline liidukantsler Angela Merkel ja õhus on palju uusi koalitsioonivõimalusi. Kas Merkeli-järgse Saksmaa roll Euroopas muutub? Ja mida see tähendab Eestile?

Valimistulemusi kommenteerivad esmaspäevases Vikerraadio "Välistunni" saates Berliinis elav politoloog Vello Pettai, Saksmaal kaitseatašeena töötanud europarlamendi liige Riho Terras ning saatejuht Indrek Kiisler võtab ühendust ka valimisi kajastavate Eesti Rahvusringhäälingu korrespondentidega.

"Välistund" algab Vikerraadios esmaspäeval kell 14.05.