Teisipäeval tõmbub taevas pilvisemaks, kuid sadu veel ei tule

Teisipäeval suurem vihmasadu Eestini veel ei ulatu, kuigi taevas on kindlasti pilvisem kui esmaspäev.

Teisipäeva öösel kattub taevas pilvedega, aga ilm püsib olulise sajuta. Paiguti võib ka udu tekkida. Idakaare tuul puhub 2 kuni 8, saartel ja rannikul kagu- ja idatuul puhanguti 11 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 3 kuni 8 kraadi juurde, saarte rannikul on paiguti soojem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul püsib sajuta, aga taevas on laialdaselt pilvine, mõnel pool on veel udune. Kagutuul puhub 2 kuni 8, saarte rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 6 kuni 8, saarte rannikul kuni 11.

Päev tuleb pilvine, vaid üksikute selgimistega, aga olulise sajuta. Puhub kagu- ja idatuul 4 kuni 9, mere ligidal kuni 13 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Temperatuur jääb valdavalt 12 kraadi juurde.

Nädala keskpaik tuleb samuti enamasti pilvine, aga suurema sajuta. Kolmapäeval võib kohati vihma tibutada, aga neljapäeva õhtul algab saartel sadu, mis vallutab reedeks kogu mandri. Siiski on juba laupäeval taas lootust päikeselisemale ilmale.