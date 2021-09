Restoranipidajad näevad käibelanguse taga vähest vaktsineeritust

Koroonaaeg on toitlustusäris tegutsejate ametioskusi tublisti täiendanud, ütleb restorani Salt perenaine Tiina Kõresoo. Enam ei piisa veinikaardi ja menüü tundmisest. Hea ettekandja peab suutma teha ka koroonakiirtesti, et vaktsineerimata klient ukse taha ei jääks.

"Meil maksab viis eurot kiirtest, mille saab teha ukse taga enne sisse tulemist," rääkis Kõresoo. "Osa inimestest pelgab ikkagi näidata mingit paberit," rääkis ta.

Eestis on vaktsineerimiskuur lõpetatud 66 protsendil täiskasvanutest, seega pole kolmandikul inimestest koroonasertifikaati, mille alusel alates augustist restorani pääseb. Salti perenaise sõnul peegeldub tõendita inimeste suur arv ka restorani kukkunud käibes.

"Mina ütleksin kusagil umbes 30 protsenti. Kindlasti oli see märgatav, restoranid on praegu eriti hellaks ja õrnaks tehtud pärast pikka kannatuste perioodi," sõnas Kõresoo.

Prantsuse maitseid pakkuva bistroo Frenchy omanik Heili Mäeveer-Le Masne ütles, et sertifikaat annab rangemate piirangutega harjunud turistidele kindluse, et söögikohas on turvaline.

"Me alguses kartsime hullemat, aga võib öelda, et inimesed on selle üsna hästi vastu võtnud," rääkis Mäeveer-Le Masne. "Kui saal on täis ja nad tulevad uksest sisse, siis ei ole seda momenti, et nii palju rahvast – ma ei taha minna. Nad teavad, et kõik on näidanud koroonapassi."

Ometi ütleb ka Frenchy omanik, et augustis kui koroonapasside kontroll kehtestati, kukkus käive võrreldes aastatagusega 30 protsenti. "Nädala sees on ikkagi väga vähe rahvast," tõdes ta.

"Sisuliselt saame väita, et suurusjärk 40 protsenti on külastatavus kukkunud augustikuu tasemest. Aga ega ka augustis polnud normaalne tase. Probleem on ikkagi madalas vaktsineeritute tasemes. Reaalsus on ikkagi see, et ainult pooled on vaktsineeritud. Pooled kliendid võeti lihtsalt ära," rääkis Forum Cinemas kommertsjuht Ranno Viikmaa.

Hotellide ja restoranide liit kurtis sektori muresid ka esmaspäevasel kohtumisel majandusministeeriumis. Ettevõtjad tahaksid teada, millise vaktsineerituse määra juures saab klientide kontrolli lõpetada.

"Kas see määr on 80 või 75 või 90 protsenti, see kindlasti oleks hea indikatsioon. Sest ega me nüüd eluks ajaks neid koroonapasse ei taha taga nõudma jääda," rääkis liidu tegevjuht Killu Maidla.

Statistika samas restoranipidajate muret ei peegelda. Aktuaalne kaamera küsis maksuametilt toitlustussektori käibenumbrid, mis näitavad pigem kiiret taastumist.

Kui koroonaeelsel ajal, 2019. aasta augustis, ulatus Eesti toitlustussektori käive 65,2 miljonit euroni ja kukkus möödunud aastal 57 miljoni euroni, siis tänavu augustis oli sektori deklareeritud kogukäive 62 miljonit eurot. Ehk viis protsenti alla kriisieelse taseme.