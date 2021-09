Õunamahlameistritel on aasta kiireim tööaeg

Kohti, kuhu saab viia oma aia õunad, et neist mahl pressitaks, jääb aastatega aina vähemaks. Seega on neil, kes seda kunsti valdavad, praegu aasta kõige kiirem tööaeg.

Kaja Ristmäe ja tema poeg Joonatan teevad juba kolm nädalat järjest 12-tunniseid tööpäevi, et kõigi soovijate õuntest mahl saaks. Õunakottidel nende ukse ees ei paista lõppu.

"See on nädala aja töö. See nädal on viimane suur tamp, siis juba läheb rahulikumaks," ütles Marjapuu Mahlakoja perenaine Kaja Ristmäe "Aktuaalsele kaamerale".

Keskmiselt käib nende mahlaliinilt läbi 1000 kilogrammi õunu päevas.

Mahla pressimiseks vajalikud seadmed muretses Kaja viis aastat tagasi eesmärgiga hakata ühel hetkel enda õunu väärindama.

"Seda, et nõudlus on nii suur, ma ei osanud elu sees ette näha. Alguses naabritega sai räägitud, et võib tuua, naabrid rääkisid ilmselt edasi ja see kõik on inimeselt inimesele," rääkis ta.

Asi on juba sealmaal, et mahlapressid töötavad oma võimete piiril. Kajal on praegu abiks ka poeg, kes ootab kaitseväkke minekut ja seetõttu kodus saab olla.

"Ma pean põhiliselt mahla kuumutama. Vaatan, et mahl oleks piisavalt kuum. Kui pakend on täis, siis sulgen pakendi õhukindlalt ja teengi seda hästi palju kordi järjest. Igasugusei kõrvalisi asju laseb see töö teha kõrvalt. See on väga mõnus," selgitas Joonatan.

Uhke õunakottide rivi on ka Eino õues. 81-aastane Eino on oma mahlapressimise riistad ise meisterdanud. Vaatas YouTube'ist õpetust ja tegi masinad valmis.

"Neli kopsikutäit läheb siia. Ja ühe pressiga tuleb 50 liitrit. Ma üksipäini teen, ega mul kedagi abilist ei ole," rääkis ta.

Päevas pressivad isetehtud masinad ligi 400 liitrit mahla. Kaks aastat tagasi meisterdas Eino ka pastöriseerimismasina, mis nõudlust veel juurde tekitas.

"See siin näitab temperatuuri. Alla 80 kraadi mina ei lase, sest ei ole kindel, et bakter ära kaob. Mädaseid õunu on palju sees," selgitas Eino.

Kui alguses pressis ka Eino mahla oma naabritele ja tuttavatele, siis temalegi on aastatega kliente aina juurde tulnud. Rikkaks selle äriga ei saa, aga see ei ole ka Eino eesmärk.

"Ma panen alati kümme või niimoodi üle. Tahad head teha neile. Kõik on nii tänulikud," ütles ta.