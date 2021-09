Üliõpilaskorporatsioon saab muuseumilt tagasi kogu oma säilinud vara

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits kinnitas, et esemete tagastamine on võimalik muuseumiseaduse alusel, mille kohaselt on tegu asjadega, mis on algul võetud muuseumisse hoiule, kuid hiljem museaalina arvele ning mille kohta on säilinud hoiulevõtmist tõendav dokument.

"Kahjuks aga ei ole võimalik tagastada ühte hoiule antud joogiklaasi, sest ei ole teada selle praegune asukoht," möönis Sits.

Ta selgitas, et Eesti Rahva Muuseum andis küll varad 1952. aastal Tallinna Riiklikule Kunstimuuseumile üle, kuid muuseum ei võtnud kõiki materjale nende halva seisukorra tõttu museaalina arvele.

"Suure tõenäosusega läks kõnealune klaas enne arvele võtmist katki, kuna tol ajal olid kõik Eesti kunstimuuseumi varad Kadrioru lossis koos ja ruumikitsikus oli suur."

Sits kinnitas, et ülejäänud esemete kohta vormistatakse kultuuriministri käskkiri, millega esemed muuseumikogust välja arvatakse ning kunstimuuseum need Vironiale tagastada saab.

Vironia vilistlaskogu esimees Marek Miil palus augusti lõpus kultuuriministri otsust, et Eesti kunstimuuseum tagastaks Vironiale kui õigusjärgsele omanikule Ernst Enno portree (A. Johani 1935), F. R. Kreutzwaldi büsti (A. Weizenberg 1904), joogiklaasi ja kristallpokaalid.