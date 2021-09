Kolme parlamendierakonna juhid nõuavad Kallaselt Kiige tagandamist

"Koroonakriisi tulemuslik juhtimine on Eesti lähiaja olulisim ülesanne. Tervise- ja tööminister Tanel Kiige juhtimisel on riik teinud palju jämedaid vigu, mistõttu puudub enamikul riigikogus esindatud erakondadest tänaseks kindlus, et lähikuudel langetatakse eesseisvate epideemiatõrje valikute puhul õiged ja asjakohased otsused. Ühtlasi puudub meil usaldus, et minister Kiik suudab langetatud otsuseid reaalselt ellu viia. Halva juhtimise katastroofilisi tulemusi nägime kevadel, teist korda ei saa Eesti seda endale lubada. Sellest tulenevalt esitame teile nõude vabastada ametist tervise- ja tööminister Tanel Kiik," märgivad kolme erakonna liidrid Kallase läkitatud kirjas.

Nad toovad välja, et Kiige juhtimisel on Eestis vaktsineerimisest kujunenud ebaõnnestumiste rida. "Halvasti oli korraldatud vaktsiinide tarnimine. Tema haldusala hiilgas eliitvaktsineerimistega. Tema vastutusel on külmlao kobarkäkk. Vaktsineerimiskorraldust on korduvalt ümber tehtud, selleks on palgatud erijuhte, kuid ilma erilise kasuta. Kõige selle tulemusel on vähenenud ühiskonna valmidus vaktsineerida ja usaldus vaktsineerimise suhtes," seisab Stenbocki majja saadetud kirjas.

"Läheme sügisele vastu kasvutrendis koroonaviiruse levikuga. Kogemus näitab, et talve lähenedes tõuseb nakatumine taas. Eesti ei saa endale lubada, et kolmanda laine ajal on valdkonna eest vastutavaks ministriks inimene, kes on koroonakriisi lahendamisel täielikult ebaõnnestunud. Kutsume Teid, lugupeetud peaminister üles tunnistama, et kujunenud olukorras ei ole süüdi ainult ametnikud, vaid vastutust kannavad ka poliitikud, eelkõige koroonakriisi algusest ametis olev Tanel Kiik. Teil on võimalus lõpetada see ühiskonnale ääretult kahjulik olukord ja teha presidendile ettepanek tervise-ja tööminister Tanel Kiige ametist vabastamise kohta," tõdevad erakondade juhid.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et umbusaldamise osas veel opositsioonierakondade vahel kokkulepet ei ole, aga vajadusel ei ole keeruline umbusaldusavalduse tekstis üksmeelele jõuda.

"Ootame ära, milline on peaministri reaktsioon," ütles Seeder.

"Üldine hoiak, mis puudutab kiige tegevust on opositsioonierakondadel ühesugune. Küllap see teksti osa on võimalik kokku leppida," sõnas Seeder.