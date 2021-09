Prokuratuur ei alustanud Poolametsa teate puhul kriminaalmenetlust

Poolamets esitas üle-eelmisel reedel riigiprokuratuurile kuriteoteate, mis puudutas Rakvere abilinnapea Andres Jaadla ja volikogu liikme Allan Jaakuse tegevust. Riigiprokuratuur saatis kuriteoteate Viru ringkonnaprokuratuurile.

Ringkonnaprokuratuurist selgitati, et seda, kas Andres Jaadla avalduse näol on tegemist valekaebusega, saab hinnata alles siis, kui juba alustatud kriminaalmenetluses on kõik asjaolud välja selgitatud ja menetlus lõpule viidud. Praegu menetlustoimingud veel käivad.

Rakvere abilinnapea Andres Jaadla esitas politseile kuriteoteate, mis puudutas riigikogu liikme Anti Poolametsa käitumist ühel EKRE koosolekul, kuhu tuli ka Andres Jaadla koos Allan Jaakusega. Jaadla väitel oli Poolamets teda lükanud, mispeale Jaadla õlg sai vigastada.

Rakvere linnavolikogu liige Allan Jaakus ütles ringkonnaprokuratuuri otsust kommenteerides, et see on täiesti adekvaatne. "Seda oli arvata ka," lisas Jaakus. Tema sõnul ei saanud Poolamets kuriteoteadet valeütluste andmise kohta kuidagi teha. "Ma polnud selleks ajaks politseis ütlusi andnud," selgitas Jaakus. "Kuidas teed avalduse, kui ma pole midagi öelnud," lisas ta.

Jaadlast rääkides ütles Jaakus, et temagi suhtes on ringkonnaprokuratuuri otsus õige, sest üks protsess on algatatud ja milleks veel teine. Samas viitas Jaakus, et võib Poolametsa vastu tsiviilkohtusse hagi esitada. "Süüdistada mind valeütluste andmises on alatu," põhjendas ta.