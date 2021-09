Lõksu jäänud Kanada kaevurid pääsevad maa peale mööda kilomeetrist redelit

Kaevurid jäid lõksu pühapäeval, kuna kaevanduse liftisüsteem läks rivist välja, vahendas BBC. Kaevurite tervis on korras ning neil on olemas toitu ja vett. Nad said telefoni teel rääkida ka oma perekondadega.

Esmaspäeval algasid päästetööd, mis tähendab, et kaevurid peavad ronima maa peale pääsemiseks mööda kilomeetrist vertikaalset redelit. Kaevurid kasutavad enda redeli küljes hoidmiseks rakmeid.

Ontario kaevanduspääste juhtivpäästja Shawn Rideout ütles, et kaevurid olid enne pikka ronimist olnud kaevanduses üle 35 tunni.

Rideout lisas, et kokku võib kõigi kaevurite maa peale jõudmine võtta aega kuni kümme tundi, kuid iga 100 meetri järel on neil võimalik vajadusel teha puhkepaus.

"Kõigiga on kõik korras, nende meeleolu on hea, meile pole teada, et kellelgi oleks vigastusi. Meie plaan on nad saada maa peale samas seisus," ütles Rideout.

Kohaliku meedia andmetel jõudsid esimesed kaevurid maa peale teisipäeva esimestel tundidel. Teisipäeva õhtuks oli enamik kaevuritest maale saanud.

Totteni kaevandus kuulub Brasiilia ettevõttele Vale, selles töötab umbes 200 inimest ja seal kaevandatakse vaske, niklit ja väärismetalle.