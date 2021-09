Lähipäevil on ilm pilvine, kuid suurema sajuta

Lähipäevade ilm on küll suurema sajuta, aga sügisele omaselt madalate pilvedega, millest päikesel on raske läbi murda.

Kolmapäeva öö on Eestis olulise sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt kagutuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 9, saarte rannikul kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on sajuta, kuid kohati udune. Tuul puhub valdavalt kagust 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 11 kraadi.

Päeval on üksikuid selgimisi. Kohati võib vihma tibutada. Puhub kagutuul 3 kuni 9, õhtupoolikul saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 13 kraadi.

Neljapäeva öö ja päev on olulise sajuta, kuid tugevneva kagutuulega. Õhtul jõuavad merelt saartele vihmapilved. Õhutemperatuur on öösel 3 kraadist 10 kraadini, Ida-Eestis langeb kohati 0 kraadini. Päev toob sooja 9 kuni 12 kraadi.

Reede öösel liiguvad vihmapilved saartelt mandrile, Ida-Eestisse jõuab sadu vähe. Päeval on hootist sadu kohati. Lõuna- ja kagutuul on öösel tugev, hommikuks nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Öösel on sooja 3 kraadist 11-ni, päeval 9 kraadist 14-ni.

Nädalavahetus tuleb kuivem ja mitmel pool isegi selgem, aga seda tänu puhangulisele kagutuulele. Öösiti on sooja 3 kuni 9, läänerannikul kuni 12 kraadi, päevasel ajal 11 kuni 15 kraadi.