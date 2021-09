Eesti suursaadik Belgias Artur Kink andis üle volikirja

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses kinnitasid suursaadik ja kuningas häid ja tihedaid suhteid kahe riigi vahel, sealhulgas head koostööd nii viimati ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmetena kui ka Euroopa Liidu ja NATO raames.

"Belgia aktiivne panus NATO Balti õhuturbesse ja maavägede osalemine liitlasvägede suurendatud kohaloleku (EFP) koosseisus on kinnituseks meie jagatud väärtustele ja liitlaste vahelisele solidaarsusele," ütles Kink.

Kohtumisel rääkisid osapooled koostöövõimalustest ka muudes valdkondades, sealhulgas Eesti kogemusest e-valitsemise ja avalike teenuste digiteerimisel. ,,Belgia juba olemasolev arenenud infrastruktuur ja toimiv e-ID lahendus on hea alus spetsiifiliste valdkondlike rakenduste töölepanekuks," märkis suursaadik.

Lisaks käsitlesid suursaadik ja kuningas ka 100 aasta möödumist diplomaatiliste suhete sõlmimisest kahe riigi vahel käesoleval aastal ning kultuurikoostööd.

Artur Kink on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduse erialal ja asus 2000. aastal tööle välisministeeriumis, kus ta on töötanud juriidilises ning poliitikaosakonnas. Samuti on ta olnud lähetuses Eesti alalises esinduses NATO juures ning Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames alalises esinduses Euroopa Liidu juures. Kink on töötanud ka õppejõuna Balti kaitsekolledžis. Lisaks suursaadiku kohustele täidab ta alalises esinduses Euroopa Liidu juures haldusküsimuste asejuhi ülesandeid.