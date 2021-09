Ecuadori vanglarahutustes hukkus 24, sai viga 42 kinnipeetavat

Piirkonna politseiülem kindral Fausto Buenano kinnitas ohvrite arvu Guayase provintsivalitsuse Twitteri kontol.

Kui politsei sisenes vangla 5. tiiba, kus leidis aset suurem osa vägivallast, leidsid nad eest maha lastud või granaadiplahvatuses hukkunud vangide surnukehad, märkis Buenano.

Ecuadori vanglasüsteemis on umbes 60 kinnipidamisasutust, mis on mõeldud 29 000 vangile, kuid kõik need on ülerahvastatud ja nappus on personalist.

Mehhiko uimastijõukudega seotud vangid peavad riigi vanglates sageli verist võitlust.

Suur sadamalinn Guayaquil on üks tähtsamaid Lõuna-Ameerika kokaiini põhja poole, eelkõige Ühendriikidesse toimetamise lähtepunkte.

Ecuadori inimõigusvahemehe sõnul tapeti Ecuadori vanglates mullu 103 inimest. 27 vangi hukkus juulis kahes vanglas aset leidnud rahutustes, mis sundis valitsust välja kuulutama eriolukorra.