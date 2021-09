Otse kell 11 | Pressikonverents: kas on lootust piirangute leevenemiseks?

Pressikonverentsil tehakse ülevaade COVID-19 hetkeolukorrast ja vaktsineerimise seisust. Samuti tuleb jutuks Tartu Ülikooli veetav seireuuring, mille põhjal on Eesti täisealistest ligi 77 protsendil tekkinud koroonaviirusevastased antikehad. Kas värsked andmed annavad lootust piirangute leevenemiseks?

Teisipäeval avaldatud Tartu Ülikooli juhitava seireuuringu värsked tulemused näitavad, et koroonaviirusega on nakatunud ligi üks protsent Eesti täisealistest elanikest. Samas on koroonaviirusevastased antikehad tekkinud kas vaktsineerimise või haiguse läbipõdemise teel ligi 77 protsendil täisealistest.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles seireuuringu kommentaariks, et see annab otsustajatele olulist infot, mille pealt piiranguid leevendama hakata.

"Kindlasti on oluline jätkata aktiivset vakstineerimist, iga inimene annab sellega oma panuse ühiskonna avamisse. Konkreetne uuring annab meile selge horisondi, et piirangute leevenemine on ka Eestis käeulatuses," ütles Kiik.