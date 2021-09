Ühendkuningriigi ajutine tööviisa välismaa veokijuhte ei peibuta

Briti valitsus teatas, et annab välja 5000 kolmekuulist viisat, et enne jõule veokijuhtide puudust leevendada. Viimasel ajal on Ühendkuningriigis tekkinud raskused kütuse ja ka toiduainete kohaletoimetamisega, sest autojuhte ei jätku.

Poliitikute sõnul peaksid ettevõtted maksma oma töötajatele rohkem palka, mitte unistama odavamast välismaisest tööjõust. Ettevõtjad aga hoiatavad, et see tooks kaasa märgatava hinnatõusu ja suurendaks inflatsiooni.

Poola ja Saksa veofirmade teatel on brittide ajutiste viisade pakkumine naeruväärne: veokijuhid ei hakka kolmeks kuuks ja kesise palga eest teise riiki tööle minema.

"Ei, aitäh, härra peaminister! Me ei kavatse seda võimalust ära kasutada. Ma ei usu, et keegi oleks valmis kolmeks kuuks ümber kolima, et aidata brittidel jõuludega toime tulla," ütles 35-aastane veokijuht Jakub Pajka.

60-aastane veokijuht Jacek Rembikowski lisas, et Brexiti ajal oli palju ebakindlust, kuidas autojuhte hakatakse kohtlema ja kas nad on endiselt teretulnud.

"Mina igatahes otsustasin lahkuda. Probleeme oli ka rahaga. Otsustasin, et on aeg koju tagasi minna ja paikseks jääda. Nüüd sõidan ainult Poolas, ei taha enam välismaal töötada. Varem sõitsin üle kogu Euroopa, Norrast Portugalini."