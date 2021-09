Tallinna ringkonnakohus avalikustab senisest rohkem lahendeid

Edaspidi on avalikud ka näiteks kohtuasja menetluse käigus esialgse õiguskaitse ja menetlusabi küsimustes tehtud lahendid, teatas kohus.

Lahendite laiemas ulatuses avaldamine toob välja kohtupraktikat ka nendes küsimustes, milles kohtumääruste avalikustamise kohustust seadus otseselt ette ei näe, kommenteeris ringkonnakohus oma otsust.

"Oluline on muudatus nii professionaalidele, aga samuti inimestele, kellel on vaja haldusasjades kohtusse pöörduda ja keda huvitab, kuidas kohtud menetluslikke küsimusi on lahendanud."

Lahendid on leitavad Riigi Teataja lahendite otsingust, valides vastava kohtu ja kohtu kolleegiumi.