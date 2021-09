Ilm püsib nädala lõpuni sajuta

Eelolev öö on pilvine, üksikute selgemate viirgudega. Sadu ei tule, aga kohati tekib udu. Puhub kagutuul 3-8, saartel kuni 10, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 2-8, tuultele avatud rannikul kuni 11 kraadi.

Hommik on üsna pilvine, aga sajuta, kuid kohati on udu. Tuul puhub kagust 3-8, saartel kuni 10, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, rannikul 10 kraadi ümber.

Päev on pilves lühiajaliste selgemate laikudega ja sajuta. Õhtul suureneb saartel vihma võimalus. Puhub kagutuul 5-12, saartel puhanguti kuni 15 m/s. Õhusooja 8-12 kraadi.

Reede öö ja hommikutundidel liigub üle vihmapilvi, päeval on veel Eesti idaservas sajuhooge.

Nädalavahetus on kõrgrõhkkonna mõjul sajuta. Lõunakaarest tuleb sooja juurde ja päevane temperatuur kerkib 15 kraadi ümbrusse. Laupäev võib pilvisemaks kujuneda, pühapäev enam päikest näidata.