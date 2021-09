Koroonaviirusega on haiglas 206 inimest, suri viis inimest

30. septembri hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 174 inimest, kokku on haiglas 206 koroonaviirusega nakatunud patsienti.

Haiglaravil olevatest patsientidest on vaktsineerimata 152 ehk 73,8 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 54 ehk 26,2 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 24 uut haigusjuhtu. Intensiivravil on 22 patsienti, neist juhitaval hingamisel 17.

Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest: 82-aastane mees, 89-aastane naine, 92-aastane naine, 94-aastane naine ja 97-aastane naine.

Kokku on Eestis surnud 1357 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 6150 testitulemust, millest 789 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 559 vaktsineerimata (71 protsenti) ja 230 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga (29 protsenti).

Ööpäeva jooksul manustati 2728 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 367 757 doosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 67 protsenti. Kõigist Eesti elanikest on vaktsineeritud 57 protsenti.