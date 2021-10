Haapsallu võib tulevikus kerkida kolmaski spaahotell

Hetkel laiub aadressil Holmi kallas 20 tühermaa. Ettevõtja Kristjan Saar tahab sinna rajada spaahotelli. Milline see täpselt olema saab on veel vara öelda, sest käsil on alles eskiisprojekti ettevalmistamine.

Eskiisprojekti ettevalmistamisele järgneks detailplaneeringu tegemine, projekteerimine ja lõpuks ehitus.

Saare ütles, et uus spaahotell võiks valmis saada kolme aasta perspektiivis.

Saare hinnangul on uue spaahotelli rajamine Haapsalus perspektiivikas. Tema sõnul on olemas potentsiaalsed investorid, kuid võimalik on ka laenuraha kaasamine.

Haapsaluga seob Saart perekondlik side. Ta on kunagise Haapsalu linnapea Hans Alveri lapselapselaps.

Holmi kallas 20 ja veel üks naabruses asuv kinnistu on plaanitava spaa asukohana eelisatud mitmel põhjusel. "Seal on mitmes suunas olemas merevaated, seal on olemas loojuv päike. Ütleme, et poolsaar on küll veel suuresti nii öelda välja arendamata aga linnal on olemas detaiplaneering, mis peaks muutma selle ühe kaldapoole ka promenaadiks. See on ka kindlasti mitmete aastate küsimus, aga eks siin tulebki tulevikku vaadata," ütles Saar.

Saar ütles, et spaahotelli detailplaneeringuga loodetakse alustada, kas selle aasta lõpus või järgmise aasta esimeses pooles.