Peaminister: Austraalia leevendab peagi 18 kuud kestnud piirisulgu

Austraalia on valmis oma piirid uuesti avama, ütles peaminister reedel pärast seda, kui kodanikud pole saanud 18 kuud ilma loata välja reisida.

Peaminister Scott Morrisoni sõnul saavad austraallased mõne nädala pärast vabalt koju naasta ja välismaale sõita, kui 80-protsendiline vaktsineerimiseesmärk on saavutatud.

Austraalia on üks maailma kõige rangemate koroonapiirangutega riik. Neid reegleid ja reeglite rakendamise sundi on võrreldud diktatuuririikides toimuvaga.

Austraalia kehtestas eelmise aasta 20. märtsil koroonaviiruse pandeemiale vastates ka ühed maailma kõige karmimad piirireeglid. Viimase 560 päeva jooksul on suur hulk rahvusvahelisi lende ära jäänud ning austraallased pole tihti isegi koju pääsenud.

Enam kui 100 000 taotlust riigist lahkumiseks või sinna naasmiseks lükati tagasi ainuüksi selle aasta esimese viie kuu jooksul, kinnitavad siseministeeriumi andmed.

Pered on lahutatud eri kontinentide vahel, kuna paljud austraallased on jäänud välismaale ning välisresidendid pole saanud riigist välja reisida.

"On aeg anda austraallastele nende elu tagasi. Me valmistume selleks ja Austraalia on väga varsti stardivalmis," rääkis Morrison.

Samuti teatas peaminister, et vaktsineeritud residendid pääsevad Austraaliasse tagasipöördumisel edaspidi seitse päeva kestva kodukarantiiniga, kuna varem nõuti kahenädalast kulukat karantiini hotellis.