Lõhenenud demokraatide taristueelnõu takerdus USA kongressis

Pelosi lubas algatusele toetust pärast seda, kui üks kõigi aegade suurimaid kulukavasid oli saanud senati toetuse.

Progressiivsed demokraadid leidsid, et lükkavad eelnõu tagasi, kui ei saa tsentristidelt kinnitust nende pühendumise kohta veelgi laiemale, 3,5 triljonit dollarit maksvale sotsiaalkulutuste paketile, mida president Joe Biden peab USA majanduse ümberkujundamise nurgakiviks.

Selline ähvardus seadis Pelosi valiku ette, kas viia eelnõu hääletusele, kus see oleks vaatamata osa vabariiklaste toetusele demokraatide endi pärast ilmselt põrunud, või siis riskida aega maha võttes mõõdukamate demokraatide pahameelega.

Pelosi pole kommentaare andnud, kuid Valge Maja lubas, et osapooled tuuakse juba reedel uuesti laua taha, et Bideni kaheosalise strateegias asjus kokkulepet otsida.

"Sel nädalal on tehtud suuri edusamme ja oleme kokkuleppele lähemal kui kunagi varem," kinnitas Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki avalduses.

Varem senatis taristueelnõu toetanud vabariiklased eesotsas endise presidendikandidaadi Mitt Romneyga teatasid, et on esindajatekojas tekkinud tagasilöögi pärast pettunud, kuid loodavad, et algatus läheb lõpuks siiski läbi.