Saakašvili väidab, et on Gruusias

Gruusia endine president Mihheil Saakašvili teatas sotsiaalmeedias, et jõudis kodumaale, kus teda ootab vahistamine ja vanglakaristus.

"Tere hommikust, Gruusia, pole juba kaheksa aastat Gruusias olnud," kirjutas Saakašvili.

Endine president esitas ka videokaadrid, mis eeldatavalt on üles võetud Batumis.

"Tervitan teid Batumist ja kutsun kõiki 2. oktoobril kohalikele valimistele. Kindlasti me võidame ja tähistame võitu," teatas Saakašvili.

Kaadrid on väga hägused ja nende põhjal on võimatu endise presidendi asukohta kindlalt määratleda.

Gruusia siseministeeriumist öeldi ajakirjanikele, et teave Saakašvili viibimise kohta Gruusia territooriumil puudub.

Varem kinnitas endine president sotsiaalmeedias, et kavatseb Kiievi-Thbilisi reisiga kodumaale jõuda 2. oktoobri õhtul, mil lõpeb hääletus kohalikel valimistel.

Võimuesindajate sõnul oodatakse Saakašvili saabumist selleks, et toimetada ta vanglasse. Gruusia prokuratuur on esitanud Saakašvilile mitu süüdistust ja neist kahe alusel on ta ka süüdi mõistetud.