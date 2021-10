Prügist ja umbrohust tüdinud roomlased valivad uue linnapea

Rooma elanikel on kõrini kõikjal vohavast umbrohust ja prügihunnikutest, kuid eelolevatel valimistel saavad nad otsustada, kas anda kõike seda võimaldanud linnapeale teine ametiaeg.

Rooma teepeenardel kasvab umbrohi nii kõrgeks, et autoga sõites tundub, nagu liiguksid džunglis. Kõnniteed ei ole sinna kogunenud prügi tõttu läbitavad ja nii manööverdavad emad lapsevankritega otse keset auklikku tänavat. Üle ääre ajavad prügikastid meelitavad ligi metssigu, kes hirmutavad möödakäijaid.

Mõned Rooma kesklinna ärikvartali metroojaamade eskalaatorid ei tööta remondi ootuses juba kuid.

Rooma esimene populistist linnapea Virginia Raggi kandideerib pühapäeval ja esmaspäeval peetavatel valimistel teiseks ametiajaks.

Valimiste peateemaks on taas, nagu Raggi esimeselgi kandideerimise korral munitsipaalteenuste armetu seis, prügi ja tänavate hooldus.

2016. aastal oli Raggi 37-aastane vähetuntud advokaat ja linnavolikogu liige. Ta valiti linnapeaks ja temast sai kiiresti populistliku Viie Tähe Liikumise (M5S) tuntuim nägu. 2018. aastal tõusis M5S parlamendi suurimaks erakonnaks.

Raggit tervitati valimisvõidu järel kui päästjat, oodati suuri muutusi, ütles ajalehe Corriere della Sera Roome osa "kirjad toimetejale" rubriigi peatoimetaja Paolo Conti.

Raggi viit ametiaastat on iseloomustatud linnavolinike ja linnaametite juhtide peadpööritav vahetamine ning objektiivselt on linn halvemas seisus kui Raggi saabumise ajal, rääkis Conti.

"Halvem" on väga karm hinnang, sest kui roomlased Raggi valisid, olid nad meeleheitel. Nad olid asunud omal algatusel linna kvartal kvartali ja park pargi haaval koristama, korjasid prügi kottidesse, täitsid teeauke ja kogusid raha, et maksta aiandusfirmadele mänguväljakutelt umbrohu väljajuurimise eest.

Tollal ei olnudki roomlastel linnapead. Raggi eelkäija, poliitikasse läinud arst, oli mitu kuud enne valimisi korruptsiooniskandaali tõttu tagasi astunud.

Sel pühapäeval algavatel valimistel on roomlastel valida 22 linnapeakandidaadi vahel. Ühelgi neist ei tundu olevat väljavaateid koguda esimeses voorus üle 50 protsendi häältest. See tähendab, et kaks paremat lähevad taas kokku kaks nädalat hiljem teises voorus.

Mitu küsitlust, mille tulemuste avaldamine on kaks nädalat enne valimisi keelatud, osutab, et veel viit aastat Raggiga soovib parimal juhul 15 protsenti valijaist. Väga paljud ei ole aga veel otsust langetanud.

Nii Raggi kui tema vastased teevad jõulist kampaaniat Tor Bella Monacas ja teistes kehvema sissetulekuga linnaosades. Raggi on 2016. aasta valimisvõidu eest tänu võlgu just eeslinnadele ning on ise nimetanud end "perifeeria linnapeaks".

"Olen nende viie aasta jooksul teinud palju tööd perifeeria heaks," ütles linnapea hiljuti. Ta uhkustab mõnda linnaossa esmakordselt tänavavalgustuse toomisega ja meenutab, kuidas suurte kortermajade elanikud tulid teda selle eest pisarsilmil tänama.

Kui jutt kaldub umbrohule, võtab linnapea sisse kaitsepositsiooni. Alates 2000. aastast ei olnud Rooma linn palganud juurde ühtki uut aednikku ja kui tema ametisse astus, ei olnud neil isegi korralikke tööriistu parkide ja haljasalade hooldamiseks, rääkis Raggi. Ta väidab, et on teinud palju tööd elanike kriitikat pälvinud munitsipaalprügifirma Ama rahaasjades korra loomise nimel.

Tänavu jaanuaris peatas Ama aga piirkondade rahastamise umbrohutõrjeks.

Kui liiklus Itaalias esimestel koroonapandeemia kuudel pea täielikult seiskus, kasutasid elanikud võimalust täita teeauke, ilma et neid ähvardaks auto alla jäämine. Nüüd on aga piirangud läbi ja augud alles.

Vastuseks kriitikale remondiootuses kuudeks suletud metroojaamade kohta ütles Raggi: "Uut eskalaatorit ei saa ju Amazonist tellida."