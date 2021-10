Rünnaku alla sattunud õppejõud kaebas tuntud USA ülikooli kohtusse

UCLA peatas tema töölepingu 2020. aastal. Siis olid USA-s rahutused, mis olid seotud George Floydi mõrvamisega.

"Nõuan kahjude hüvitamist. Mitte ainult selleks, et heastada oma väärkohtlemist, vaid tahan kaitsta ka akadeemilist vabadust," teatas hagis Klein.

Klein väidab hagis, et kannatas tõsise stressi all ja pidi seetõttu pöörduma psühhiaatri poole.

Kleini probleemid said alguse siis, kui anonüümne tudeng saatis talle 2. juunil e-kirja. Tudeng palus, et professor hindaks mustanahaliste õpilaste töid leebemalt. Kirja saatnud tudeng väitis, et mustanahalised tudengid on Floydi mõrvast traumeeritud.

Klein vastas tudengile teravalt. "Kas on olemas õpilasi, kes on näiteks mustanahalise ja valge järeltulija? Mida soovitate mul nende suhtes teha? Kas teate, kas mõni õpilane on Minneapolisest? Eeldan, et ka nemad on traumeeritud. Ma arvan, et mõni valgenahaline õpilane Minneapolisest võib samuti väga traumeeritud olla. Mõned arvavad, et nad on rassistid, kuigi nad pole seda," kirjutas Klein.

Klein ütles, et ei tee inimeste nahavärvi põhjal hindamises erandeid.

"Mul on kraad õigusteaduses. Selline tegevus rikub seadust. Otsustan järgida põhiseadust ja oma südametunnistust," ütles Klein.

Kleini e-kiri sai avalikuks. Teda rünnati sotsiaalmeedias ja ta sai tapmisähvardusi. UCLA peatas tema töölepingu kolmeks nädalaks.

Klein on UCLA Andersoni kooli raamatupidamise õppejõud. Ta on ülikoolis tööl olnud 40 aastat.