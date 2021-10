DNA seob Prantsusmaa endise politseiniku mitme mõrvaga

Kunagine sõjaväepolitseinik Francois Verove tunnistas enesetapukirjas üles, et oli mõrvar, keda kutsuti nimega Le Grele ehk rõugearmiline mees, vahendas BBC.

Le Grele'i toime pandud mõrvad ja vägistamised šokeerisid Pariisi aastatel 1986 kuni 1994, kuid mitte ükski neist polnud siiani lahendust leidnud.

Fotorobot Le Grele'ist rippus aastakümneid Pariisi politsei kriminaalüksuse seintel. Kuritegude selgus hakkas saabuma siis, kui uurijad otsustasid hiljuti saata laiali kirjad tol perioodil Pariisi piirkonnas töötanud 750 sõjaväepolitseinikule. Teiste seas sai kirja Verove, kes pärast sõjaväepolitseiniku karjääri töötas politseinikuna.

24. septembril saatis politsei Verove'ile kutse tulla andma viie päeva pärast DNA proov. 27. septembril andis Verove'i abikaasa teada tema kadumisest. 59-aastase mehe surnukeha leiti Grau-du-Roi'st üürikorterist. Tema kõrval oli ka enesetapukiri.

Nüüd on tuvastatud, et Verove'i DNA sobib kokku mitme kuriteopaigaga, mida seostatakse Le Grele'ga.

Enesetapukirja sisu pole kinnitatud, kuid väidetavalt tunnistab mees selles, et tal oli minevikus olnud "impulsse", lisades, et hiljem on ta "suutnud end kokku võtta". Väidetavalt tunnistas mees mõrvad üles ilma ohvreid või asjaolusid täpsustamata.

Üks kuritegudest, millega samuti seostati Le Grele'i, oli 11-aastase Cecile Blochi mõrv. Tüdruk jäi kadunuks 1986. aastal, kui ta ühel päeval kooli ei ilmunud.

"Me ei saa kunagi teada kõiki kuritegusid, mille Le Grele toime pani," ütles ohvrite perekondi esindav advokaat Didier Saban.

Kokku seostatakse Verove'i nelja mõrva ning kuue vägistamisega, kuid Saban ütles, et kahtlemata on kuritegusid rohkem ning mehe surm jättis paljud perekonnad vastusteta.