Kaitseliidu Pärnumaa malev kolis kaitseväe endisesse hoonesse

Kinnistul asus enne kaitseväe toetuse väejuhatus, mis nüüd on Paldiskis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolimine sai alguse kaitseväe ümberpaiknemise plaanist aastast 2019. Siis otsustatigi, et Kaitseliidu Pärnumaa maleval on võimalus kolida Eametsa külla Tori vallas. Nii saab Kaitseliit loobuda ühest asukohast Pärnus Tallinna maanteel ja hiljem ka Raba tänava lasketiirust, kui oma lasketiir uues kohas valmis saab.

"Meil on siin tegelikult väga hästi, aga meil ei ole kõiki funktsioone täidetud. Me projekteerime praegu juurde veel laoruume, lisaks lasketiir ja autoremonditöökoda. Tiiru mõte on rohkem see, et ka kogu Pärnumaal kõik jõustruktuurid saaksid seda tiiru kasutada," rääkis Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Tõnu Miil.

Ajalooline staabihoone Pikal tänaval jääb alles.

"Tänaseks on meie ajalooline hoone Pikal tänaval üle antud meie enda noorteorganisatsioonidele Noored Kotkad ja Kodutütred, lisaks Pärnu malevkonnale, orkestrile, kellel on seal harjutusruumid ja pilliruumid, lisaks on veel küberüksusel väga hästi võimalik oma asju teha," rääkis Miil.