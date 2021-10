Laupäeval pilved hajuvad ning sooja on kuni 15 kraadi

Laupäeva öö on muutliku pilvisusega, kohati on taevas selge ja sadu pole, mõnel pool on aga udune. Puhub lõuna- ja kagutuul 4 kuni 9, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 3 kuni 7 kraadi juurde, selge taeva all langeb kohati 1 kraadini ning tuulele avatud rannikul võib kuni 10 soojakraadi olla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb pigem üsna pilvine, vaid üksikute selgimistega, aga sajuta. Kohati võib udu püsida. Lõuna- ja kagutuul puhub 4 kuni 9, saartel kuni 12 meetrit sekundis. Termomeetril on 6 kuni 8 kraadi, rannikualadel ikka natuke rohkemgi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv, õhtu poole läheb taevas veel selgemaks. Puhub valdavalt kagutuul 5 kuni 10, puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on kuni 15 kraadi.

Ka pühapäeval on nii pilvi kui ka päikest, puhub tugev kagutuul, aga ilm on sajuta ja mõõdukalt soe. Suuresti sarnaselt algab ka uus nädal, vaid teisipäeva õhtul on saartel vähene vihm võimalik.