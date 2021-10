Briti sõjavägi läheb esmaspäevast appi bensiini vedama

Briti sõjavägi alustab esmaspäevast bensiini laialivedamist tanklatesse, et aidata leevendada käimasolevat kriisi, kuna kartused kütuseveokijuhtide puuduse pärast on toonud kaasa paanikaostmise, teatas valitsus reedel.

"Pea 200 sõjaväelast, kellest 100 on autojuhid, lähetatakse esmaspäeval ajutiselt appi osana valitsuse laiemast tegevuskavast, mille eesmärgiks on vähendada veelgi survet bensiinijaamadele ja leida lahendus raskeveokite juhtide nappusele," seisab valitsuse pressiteates.

Autojuhid seisid nädala algul Briti tanklates närviliselt tohututes järjekordades. Valitsuse sõnul on kriisi taga kütuseveokijuhtide puudus ja enneolematu nõudlus.

Nõudlus kütuse järele on nädala jooksul küll stabiliseerunud ja tanklad tasapisi uuesti tagavara soetanud, kuid mõnes riigi osas valitseb endiselt suur bensiininappus.

"Tänu tööstuse viimase nädala tohututele jõupingutustele näeme märke, et olukord tanklates on vaikselt paranemas," ütles ettevõtlusminister Kwasi Kwarteng.

"Oluline on rõhutada, et Ühendkuningriigis ei ole riiklikku kütusepuudust ja inimesed peaksid jätkama kütuse ostmist nagu tavaliselt. Mida kiiremini naaseme oma tavapäraste ostuharjumuste juurde, seda kiiremini saame normaalsusse naasta," lisas ta.

Sõjaväeautojuhid pandi nädala alguses ooterežiimile ning on sestsaadik saanud eriväljaõpet.

Valitsus on juba teinud kannapöörde Brexiti-järgses rangemas sisserändepoliitikas, pakkudes välismaistele autojuhtidele lühiajalist viisavabadust, et aidata puudujääki korvata.

Kütuseoperaatorid, sealhulgas Shell, BP ja Esso märkisid, et Ühendkuningriigi rafineerimistehastes on "kütust palju" ja eeldasid, et nõudlus normaliseerub peagi.

Kuid pärast nädalaid järjekordades seismist ei saa autojuhid paljudes riigi osades endiselt kütust osta, mis on tekitanud muret mõju pärast majandusele laiemalt.

Kriitikud süüdistavad valitsuse tegevusetust kütuseveokijuhtide nappusega tegelemisel pärast Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist ja pandeemiat, mille tõttu paljud välismaised veokijuhid riigist lahkusid.

Tõrked kütuse kütuse kohaletoimetamisel on tühjendanud ka ostukeskuste riiuleid ja tekitanud hirmu toidu ja mänguasjade õigeaegse tarnimise pärast jõuludeks.