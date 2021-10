Ilves: Euroopa peab oma julgeoleku enda kätte võtma

Ilves ütles USA väljaandes Washingtonexaminer, et USA on oma julgeolekupoliitika ümber kujundanud ja sama peaks tegema ka Euroopa.

"Euroopa peab leidma oma vihmavarju ja minimaalselt tähendab see ise omaenda turvalususe eest vastutamist," märkis Ilver.

Ilves märkis, et USA tähelepanu ja julgeolekuhuvid on suunatud Aasiasse ja Venemaa ei kujuta riigile enam eksistentsiaalset ohtu, vaid pigem regionaalset tüütust.

"Nagu on tabavalt öeldud, on Hiina kliimamuutus, kõik muu aga ilmamuutus," lausus Ilves.

USA äkiline lahkumine Afganistanist näitas Ilvese sõnul ärkamist mõndade eurooplaste seas.

Ilves ütles, et see, mida on nimetatud Euroopas strateegiliseks autonoomiaks, on tegelikult seni tähendanud tegevusetust ohtude ees. Näiteks Venemaa agressiivsele tegevusele Euroopas reageerides on on Ilvese sõnul Euroopa Liit läbi kukkunud.

Ilves rõhutas, et NATO siiski kaitseb Euroopat sõja korral, aga muude ebamugavuste lahendamine on nüüd Euroopa, mitte USA ülesanne.

Ta pakkus, et Euroopa võiks vabalt omada rolli ka Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas.

Ilves märkis, et nüüd kui USA keskendub julgeolekupaktile Austraalia ja Suurbritanniaga (AUKUS) ja sõjalisele tegevusele Vaikse ookeani piirkonnas, peab Euroopa astuma sammu edasi, et tulla toime vähemalt omaenda ja oma lähinaabruse julgeolekuohtudega.