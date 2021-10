Pühapäev on tuuline, kuid päikeseline

Nädal lõpeb tuulise ilmaga, kuid näha saab ka päikest ja on soe.

Pühapäeva öö on laialdaselt selge, saartel ja läänerannikul pilvisem, aga ka sajuta. Tuul puhub kagust 3 kuni 9 meetrit sekundis, puhanguid on mandril 11, saartel 15 meetrini sekundis. Õhk jahtub selgema taeva korral alla 5 kraadi, tuulele avatud rannikul jääb 10 lähedale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on laialdaselt selge, pilvisem on saartel ja läänerannikul, aga sealgi sadu ei tule. Puhub kagutuul 3 kuni 8, saartel kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 8, rannikul kuni 10 kraadi.

Päeval vaheldub päike pilvelaamadega ja enamasti saab sajuta läbi. Vaid Eesti kaguosas on üksik harv vihmahoog võimalik. Õhusooja on pilvisemas Kagu-Eestis 12 kraadi ümber, kus päikest enam, seal kerkib 15 kuni 16 kraadini. Kagutuul tõuseb puhanguti kuni 15, saartel kuni 17 meetrini sekundis.

Esmaspäeval püsib mandril selgem taevas. Saartele kandub pilvi, mis vihma toovad.

Teisipäev on pilvisem ning Eesti lääne- ja põhjaserv saavad ka veidi vihma.

Kolmapäeval taastub kõrgrõhkkonna ülekaal ja pilved uuesti hõrenevad. See ilmailu peaks ka neljapäeval püsima. Õhumass on ikka mahe, temperatuur öösiti plussis, päeval kerkib 15 lähedale, nädala teisel poolel on paar kraadi madalam.