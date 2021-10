Saksamaa tähistas taasühinemispäeva

Kantsler tuletas meelde, et riigis ei saa olla kaht sorti sakslasi või eurooplasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Merkel rõhutas, et oma riigis on kõige parem siis, kui igaüks otsib viise koostööks ja uute kogemuste saamiseks.

"Milline on siis mu riik? Riik, kus igaüks peab pidevalt õppima, kuidas koos olla. Riik, kus tahame luua koos tulevikku, nagu on selle aasta taasühinemise moto. Riik, kus inimesi mõjutavad muutused, mida nad on kogenud. Riik, kus tunnistatakse tõsiasja, et vahel peavad inimesed muutuma või uuesti alustama, sest see on see, mis annab meile jõudu ja usku," kõneles ta.

Kantsler ütles ka, et piirangute kehtestamine eelmisel aastal oli tema poliitilise karjääri kõige raskem aeg.