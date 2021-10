Uus nädal algab tuulise ilmaga

Uue nädala esimene päev on kuiv, mõõdukalt soe, kuid tuuline.

Esmaspäeva öö on Eestis selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub kagutuul 5 kuni 11, saartel ja läänerannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8, tuulele avatud rannikul kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on kuiv. Puhub kagutuul 5 kuni 11, läänepoolsel rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 12 kraadi.

Päev on selge või vähese pilvisusega ning kuiv. Õhtul läheb Lääne-Eesti saartel pilvisemaks, kuid ilm püsib sajuta. Tuul puhub kagust 5 kuni 11, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Teisipäeva öö on Lääne-Eestis pilvisem ja mõnel pool vihmaga, päeval läheb kõikjal pilvisemaks. Sajupilvede liikumissuund on üle Lääne-, Kesk- ja Põhja-Eesti. Kagu-Eesti peaks kuivaks jääma. Kagutuul püsib puhanguline ja öösel on sooja 4 kuni 9, saartel ja läänerannikul kuni 12 kraadi, päeval 10 kuni 14 kraadi.

Järgnevatel päevadel sajuvõimalus väheneb, kuid tuul püsib esialgu puhanguline. Ööd muutuvad sisealadel paar kraadi jahedamaks, rannikul on sooja ikka 10 kraadi ümber. Päevasel ajal tuleb sooja 10 kuni 15 kraadi.