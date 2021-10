Uus-Meremaa tunnistas lõpuks, et ei suuda koroonast vabaneda

Peaminister Jacinda Ardern avalikustas ettevaatliku plaani Aucklandi lukustuspiirangute leevendamisest, kuigi sealne koroonapuhang ei ole endiselt taandunud.

Uus-Meremaa võttis pandeemia algul viirusele lähenemisel nulltolerantsi, rakendades karme lukustusi ja kontaktide jõulist jälgimist. Kuni viimase ajani töötas strateegia surmajuhtumite alusel mõõtes hästi, viie miljoni elanikuga riigis on COVID-19 tõttu surnud vaid viis inimest. Olukord muutus augustis, kui koroonaviiruse kergemini nakkav delta tüvi, mille tõi Austraaliast kodumaale naasnud inimene, levis karantiinihotellist välja. Praeguseks on Aucklandis tuvastatud üle 1300 nakatumise, neist 29 esmaspäeval.

Samas on elu seiskamine oluliselt häirinud kogu riigi toimimist ja tekitanud suurt rahulolematust.

Ardern ütles, et seitse nädalat lukustusmeetmeid on aidanud puhangut Aucklandis kontrolli all hoida. "Kuid praeguseks on selge, et pikad rangete piirangute perioodid ei aita viirusjuhte kaotada. Ent kuna nüüd on meil vaktsiinid, võime senist strateegiat muuta," lisas peaminister.