Kõlvart kaitses Mustamäele Mahatma Gandhi monumendi püstitamist

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tunnistas, et tänu Mahatma Gandhi monumendi püstitamisele Mustamäel avab India Vabariik oma suursaatkonna ainsana Balti riikide pealinnadest just Tallinnas.

Kõlvart vastas kirjalikult EKRE linnavoliniku Mart Kallase arupärimisele, miks otsustas Tallinna linnavalitsus püstitada Mustamäele Mahatma Gandhi kuju.

Kõlvart vastas, et avalik ruum on oma olemuselt demokraatlik ruum ja see on avatud erinevatele kultuurilistele ühiskonnas aktuaalsetele tõlgendustele ja tähendustele, mis võivad muuhulgas end kuulutada kunstiteoste näol.

"Avaliku ruumi rikastamine erineva tähendusruumiga kunstiteostega toetab

ühiskondliku diskussiooni teket ning lisab linnaruumi atraktiivsust ja elamuslikkust," märkis Kõlvart.

Linnapea lisas, et India Vabariik on heade suhete märgiks kinkinud sarnaseid kujusid ka teistele riikidele.

"Gandhi mälestusmärk avati näiteks Helsingi Allotria pargis pidulikult 2020. aasta sügisel. Kohal olid India ja Soome välisminister, Helsingi linnapea ja teised diplomaatilise korpuse esindajad. Skulptuuri autor Gautam Pal on Indias lugupeetud meister ja teinud arvukalt Gandhi ja teiste riigitegelaste büste ja täisfiguure, mida võib leida kõikjalt üle maailma."

Kõlvarti sõnul on diplomaatilised kingitused mälestusmärkide näol oluline riikide ja rahvaste läbisaamise ning kultuuride vastastikuse austuse sümbol.

"Eesti riik on võtnud vastu sarnaseid diplomaatilisi kingitusi ka teistelt riikidelt, millest viimane on näiteks Saksamaa Liitvabariigi poolt kingitud ja Tuvi parki püstitatud Buddy Bear," selgitas Kõlvart.

Ettepaneku püstitada Mahatma Gandhile pühendatud monument esitas Eesti välisministeeriumile India suursaadik. Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet viis mälestusmärgi rajamiseks ja valituks osutunud haljaku kujundamistööde teostamiseks läbi riigihanke, mille tulemusel kujunes ehitustööde maksumuseks 160 000 eurot. Sellest 50 000 eurot tasub välisministeerium.