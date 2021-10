Swedbank hüvitab LHV märkimisõiguse segadusega tekkinud kahjud

LHV emiteeris oktoobri algul täiendavaid aktsiaid, pakkudes septembrikuus senistele investoritele 40 aktsia kohta ühe aktsia märkimisõigust. Paljud kliendid aga ei mõistnud, et ei osta väärtpaberit ennast, vaid hoopis kõrge hinnaga märkimisõiguse, millele lisandub veel aktsia hind.

Swedbank suhtles LHV märkimisõiguste börsil kauplemise perioodil aktiivselt klientidega ja selgitas välja, et suur osa klientidest ei mõistnud ostetud väärtpaberit ega selle õigustatud hinda. Pank teatas, et oleks pidanud märkimisõigustega kauplemise alguses oma kliente keerulise väärtpaberi lisandumisest börsile paremini hoiatama.

Kui aktsia kauples tol perioodil börsil ligikaudu 40 euro juures, siis koos märkimisõigusega olid mõned investorid valmis uusi aktsiaid soetama ligikaudu 70-eurose hinnaga.

"Arvestades, et Tallinna börsile on tänavu jõudnud suur hulk investeerimisteekonnal alles esimesi samme astuvaid investoreid, kes ei mõistnud ostetud märkimisõiguse olemust, peame õigeks Swedbanki klientidele tekkinud kahjud kompenseerida," ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

LHV aktsionärid said märkimisperioodil iga 40 aktsia kohta ühe aktsia märkimisõiguse. Kui investor ise aktsiaid märkida ei soovi, saab ta ka märkimisõigusega kaubelda, muidu märkimisõigus tühistatakse.

Mõned investorid ostsid börsilt märkimisõiguse, kuid jätsid õiguse aktsia osta siiski kasutamata ning nende märkimisõigused tühistati.

Swedbank hüvitab oma klientidele just kasutamata jäetud märkimisõiguste ostuhinna. Ühtlasi kompenseerib pank ostetud märkimisõigused kahjumiga müünud klientidele kompenseeritakse tehingust tekkinud kahju ja soetatud märkimisõigusega aktsiaid märkinud klientidele kompenseeritakse märkimisõiguse eest üle õigustatud hinna makstud summa.

Ulla sõnul otsustati kahjud kompenseerida, pidades silmas eelkõige alustavaid investoreid.

"Soovime, et esimeste tehingute vead ei sunniks meie kliente juba alguses investeerimisest loobuma. Usume, et meie samm aitab kaasa investorite teadlikkuse kasvule ning panustame ka edaspidi, et investoreid rohkem harida ja investeerimiskultuuri edendada," ütles Ulla.

Kokku puudutab kompenseerimine 394 Swedbanki klienti, kes ostsid märkimisõigusi perioodil 15.–20. september. Swedbank võtab kõikide klientidega järgmise kahe nädala jooksul ise ühendust.