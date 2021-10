Jaadla kuriteoteade Poolametsa vastu pikemat menetlust kaasa ei toonud

1. oktoobril tegi politsei- ja piirivalveamet (PPA) kriminaalmenetluse lõpetamise määruse seoses 3. septembril Rakveres toimunud intsidendiga, mille käigus ei lubanud Poolamets Rakvere abilinnapead Andres Jaadlat kõnekoosolekule, kus EKRE saadik rääkis Jaadla väidetavatest korruptsioonitegudest. Andres Jaadla tegi pärast intsidenti neli päeva hiljem PPA-le kuriteoteate, milles väitis, et Poolamets on teda löönud. PPA leidis, et selle kohta tõendid puuduvad ning lõpetas kriminaalmenetluse.

Poolametsa sõnul rõhutas ta kohe pärast Jaadla kaebuse menetlusse võtmist, et tegu on valekaebusega ning seda tuleks kiiremas korras prokuratuuri poolt menetleda.

"Eeldan, et pärast politseiuurimises asjaolude selgumist saab PPA ja prokuratuur minu kaebuse menetlemisega edasi minna. Kriminaalmenetluse lõpetamise määrusest tuleneb selgelt, et kuriteoteate esitanud Andres Jaadla ja ajakirjandusele ning hiljem politseile sündmust kirjeldanud tunnistaja, Rakvere linnavolinik Allan Jaakus on andnud eksitavaid ütlusi. Esmalt kirjeldasid mõlemad isikud, et Allan Jaakus nägi sündmust pealt, ent politseile antud ütlustes kinnitas Allan Jaakus, et ta ei näinud kehalist kokkupuudet. Nimetatud isikute väited on vastuolus tunnistajate ütlustega ning sisaldavad erinevaid väljamõeldisi," ütles Poolamets.

Karistusseadustiku paragrahvide alusel võib valekaebust ja valeütlust karistada rahatrahvi või kuni aastase vanglakaristusega. Raskendavatel asjaoludel kuni viieaastase vangistusega.

"Konsulteerin täiendavalt juristidega, et selgitada võimalusi valekaebuse esitajate vastutusele võtmiseks. Õigusemõistmise vastaste süütegude puhul on ohus usaldus õigussüsteemi vastu. Kui selliseid tegusid saab karistamatult toime panna ning Mary Krossi näitel lastakse rikkujad kergelt pääseda, siis hakatakse neid ka edaspidi kergekäeliselt toime panema. Mary Krossi kokkuleppemenetlus oli vastuolus ka riigiprokuröri enda juhistega, mille järgi õigusemõistmise vastaseid kuritegusid ei oleks tohtinud kokkuleppemenetluses lõpetada," ütles Poolamets.

"Valekaebusi võidakse teha iga kandidaadi vastu, et mõjutada valimistulemusi. Valimiste ausus ning reeglite järgmine tagab valimiste legitiimsuse. Antud ründe puhul pandi see löögi alla ning teen endast oleneva, et asi jõuaks uurimiseni ning kohtusse," lisas EKRE poliitik.