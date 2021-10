Põlissoomlaste parlamendisaadik jäi süüdi rahvustevahelise vaenu õhutamises

Tynkkynen avaldas oma tekstid Facebookis juba 2017. aastal. Prokuröride sõnul laimasid tema kirjutised immigrante ja varjupaigataotlejaid. Tynkkyneni sõnul polnud tegemist laimuga. Kohus otsustas teistmoodi.

Tynkkyneni sõnul olid tema tekstid osa valimiskampaaniast, kus ta avaldas mures olevate valijate mõtteid.

Tynkkynen kirjutas, et ahistamine on muutunud Oulus igapäevaseks ja ta ei toeta varjupaigaturismi. Samuti väitis parlamendisaadik, et varjupaigataotlejad ahistavad noori naisi ja ka noori mehi.

Kohus käskis saadikul ka Facebooki postitused eemaldada.

Tynkkynen lubas kohtuotsuse edasi kaevata. "4400 eurot on karm hind kodanike murede kajastamise eest," ütles Tynkkynen.

Tynkkynen on varasemalt juba rahvusrühma vastase kihutustöö pärast süüdi mõistetud.