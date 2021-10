Pelgurannas on paberikonteinerite põlemise laine

Pelgurannas on väikesel territooriumil toimunud viimasel ajal mitmeid paberi ja papi konteinerite põlenguid, milles elanikud kahtlustavad süütamist. Politseisse on avaldus tehtud vaid ühel juhul, kui kannatada sai ka kaks läheduses parkinud sõidukit.

Pelguranna elanikud on jaganud sotsiaalmeedias tähelepanekuid oma kodukanti tabanud põlengutest, milles kahtlustatakse süütamist. Kõigil juhtudel on põlenud paberi ja papi konteiner. Mitmel juhul oli konteiner lühikese aja jooksul juba paar korda põlenud.

Kõik aadressid, kus konteinereid süüdati, asuvad väga lähestikku. Konteinerite süütamisest teatasid nii Randla 24, Vihuri 8 kui Ehte 2 elanikud.

Kõige hullemini läks aga Randla 14a hoovis asuva konteineriga, kus lisaks sellele said põlengus kahju ka kaks lähedal asunud autot. Päästjate kohale jõudes oligi tuli juba autodele levinud, mis said nii tule- kui ka kuumakahjustusi. Juurdlus põlengu tekkepõhjuste väljaselgitamiseks anti edasi politseile.

"Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku, mis käsitleb asja rikkumist ja hävitamist. Kahjustada said sõiduautod Volkswagen ja Honda ning kahjusumma on täpsustamisel," kommenteeris PPA pressiesindaja Kristjan Lukk ERR-ile.

Ta lisas, et nendeni ongi jõudnud teade üksnes Randla 14a tulekahju kohta, teiste põlengute kohta neil info puudub. Ta ei kommenteerinud, kas politseil on asjas juba ka kahtlusaluseid.