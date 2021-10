Vaktsineerimise tempo aeglustub ja nakatumine kasvab

Koroonaviirusega nakatumiste arv on järjest suurenemas ning terviseameti andmetel on viimasel ajal järjest rohkem nakatunud just vanemaealised inimesed. Vaktsineerimiste arv on aga vähenemas.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ütles, et alates eelmisest nädalast hakkas haigestumine koroonaviirusesse oluliselt kasvama ning nakatumiste arvu poolest on praegune seis võrreldav jaanuari lõpu ja veebruari algusega, kuid võrreldes talvega vajab praegu vähem nakatunuid haiglaravi.

"On näha, et haigestumine on hakanud kasvama ka vanemaealiste hulgas ja eriti just üle 80-aastaste hulgas. See on kindlasti väga murettekitav fakt ja kindlasti mõjutab see ka meie haiglaravi võimekust. Kui me vaatame üle 80-aastaseid nakatunuid, siis umbes kolmandik nakatus hoolekandeasutustes," selgitas Sepp "Aktuaalsele kaamerale".

Haigestumiste arv on Sepa sõnul jätkuvalt kõrge Lõuna-Eestis ning nüüd ka Harjumaal ja Ida-Virumaal.

"Teatavasti Harjumaa on meil väga suure rahvastikutihedusega piirkond Eestis ehk see saab mõjutama ka meie üldist pilti ja kasvatama meie nakatumise numbreid," ütles Sepp.

Vaktsineerimiste arv on kahanemas, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Perearstid teevad neile, kes pole veel vaktsineeritud, personaalset nõustamist ning jagatakse ka informatsiooni.

"Näiteks on ravikindlustamata inimeste seas suurusjärgus kaks kolmandikku või rohkem isegi neid, kes ei ole veel vaktsineerimisvõimalust kasutanud, kuigi ka neile on see teenus tasuta kättesaadav ja saadame ka seda infot ja teavitust," rääkis minister.

Piirangute leevendamist valitsus praegu ei aruta. Esmane siht on Kiige sõnul vaktsineerida kahe doosiga 70 protsenti täiskasvanutest. Praegu on vaktsineeritud umbes 63 protsenti. Koos haigust põdenutega on see protsent täiskasvanutest, kellel on antikehad, umbes 80, kuid piirangute leevendamiseks peaks see olema Kiige sõnul suurem.

"Valitsus ei ole otsustanud konkreetset piirmäära. Nende positsioon on see, et esmalt tuleb saada täis 70 protsenti täiskasvanute arvestuses lõpetatud vaktsineerimisega, aga oluline on ka siin vaadata just riskirühmade kaitset, mis peab kindlasti olema kõrgem," selgitas ta.

Kiige sõnul ei planeeri valitsus praegu piirangute karmistamist.